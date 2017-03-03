Суд оставил ловившего покемонов в храме блогера под домашним арестом
Суд оставил блогера Руслана Соколовского, арестованного после ловли покемонов в храме, под домашним арестом. Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что такое решение Свердловский областной суд принял после рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов Соколовского.
Представителям «ловца покемонов» также не удалось добиться послабления домашнего ареста — суд не разрешил подсудимому общаться с близкими, в том числе с матерью.
Поясняется, что такое решение было принято, поскольку друзья и мать Соколовского были допрошены в ходе расследования и проходят по делу как свидетели.
У обвиняемого также изъяли мобильный телефон.
Ранее блогер Руслан Соколовский, арестованный после ловли покемонов в храме, подал жалобу в Европейский суд по правам человека.
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Чего мусолят непонятно столько времени. Давно уже решили бы чтонить и всё. Наказать так наказать, отпустить так отпустить, надоели уже
Наказать за что?