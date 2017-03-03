Как производят «Ласточки»: производство скоростных поездов. (видео)
03.03.2017 | Новости | 1 комментарий|
Производство современных скоростных поездов наладили недалеко от Екатеринбурга в городе Верхняя Пышма на предприятии «Уральские локомотивы». Здесь делают уже ставшие знаменитыми «Ласточки», которые курсируют в Сочи и на Московском центральном кольце. Производство удалось локализовать на 80 процентов — это значит большинство комплектующих сделано в России.
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Линия, технологии, оборудование, инструменты иностранные. Как на 80% она наша? Наша она только местом производства и людьми делающими ее.