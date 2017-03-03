Традиционный лыжный поход выходного дня «Пять вершин»

| 03.03.2017 | Новости | 1 комментарий

4 марта в 9.30 на лыжной базе «Уралец» (пос. Старатель) пройдёт традиционный лыжный поход выходного дня «Пять вершин». В спортивном мероприятии примут участие представители уральских предприятий ЕВРАЗа, а также члены их семей.

Впервые на старт лыжной гонки выйдут работники ЕВРАЗ КГОКа, вместе с металлургами ЕВРАЗ НТМК они преодолеют трассу длинной в 10 км. В конце забега судейская комиссия определит победителей и призеров по трем возрастным категориям, отдельно оценит красочность оформление колонны болельщиков. С приветственным словом к металлургам и горнякам выступит управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

Спортивное мероприятие «Пять вершин» пройдет в 44-й раз, ежегодно в нем принимают участие более двух тысяч участников.

NTGS.RU

Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    чего они все лыжные вещи весной проводят…

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