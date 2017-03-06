Континентальный кубок по лыжному двоеборью
06.03.2017 | Новости | 1 комментарий|
Лыжное двоеборье — олимпийский вид спорта, сочетающий в своей программе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки. Лыжное двоеборье – один из самых зрелищных и интересных видов спорта. Сначала спортсмен прыгает с трамплина, набирая очки и преимущество над соперником в лыжной гонке. Чем лучше спортсмен исполнил прыжок, тем раньше он отправится на лыжню. В итоге побеждает тот, кто первым пересечет финишную черту в лыжной гонке.
С 8 по 12 марта в Свердловской области на горе Долгой (Нижний Тагил) пройдет мужской Континентальный кубок по лыжному двоеборью. 10, 11, 12 марта – соревновательные дни. В соревнования входят прыжки на лыжах с трамплина К-90, а также гонка на беговых лыжах на дистанции 10-15 км.
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во, у мя там знакомый робит, надо сгонять поснимать