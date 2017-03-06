К 8 марта похолодает
Устойчивые перемещения воздушных масс с Атлантики через европейскую территорию России способствовали регулярным оттепелям. В минувшие выходные температура воздуха в Свердловской области в дневные часы повышалась до +2…+7 градусов.
Наступившая неделя вновь будет тёплой относительно климатической нормы, сообщили в Свердловском Гидрометцентре. Но оттепель сменится непродолжительным понижением температуры. Во вторник 7 марта движение атмосферного фронта через Урал вызовет осадки и смену направления ветра с юго-западного на северо-западное. В результате станет холоднее на 3-5 градусов. Днём 7 марта ожидается -2…+3 градуса, в горах и низинах до -5 градусов. 8 марта температура опустится до -7 градусов. В конце недели оттепель возобновится.
© vsenovostint.ru
-7. Капец как холодно. Ужас