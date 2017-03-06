Фестиваль профессий — 2017
В современном мире насчитывается более 40 тысяч профессий. Некоторые утрачивают свою актуальность и умирают, новые – возникают. Как разобраться в себе и найти дело всей жизни? Такими вопросами чаще всего задаются старшеклассники, стоящие перед выбором.
В Центральной городской библиотеке с 13 по 19 марта состоится фестиваль профессий. В эти дни во всех библиотеках системы пройдут профориентационные мероприятия.
К примеру, в библиотеке № 1 запланирована встреча «Из первых уст». Сотрудник полиции Нижнетагильского гарнизона расскажет старшеклассникам о тонкостях своей специальности. В библиотеке №2 школьников познакомят с новыми профессиями, которые буквально только появились в мире.
В библиотеке № 3 школьники попадут в библиокафе, где их будет ждать встреча «Удивительная профессия библиотекарь». Этот человек должен обладать большим запасом знаний, чтобы помочь любому человеку разобраться в океане информации. А в библиотеке №5 юным читателям и вовсе предложат занять место библиотекаря – здесь пройдет «День самоуправления».
Час информации «Профессия и Я» в библиотеке №4 поможет выпускникам школ. Здесь их познакомят и с литературой для абитуриентов. Затем учащиеся встретятся с участковым, инспектором пожарной охраны и актёром.
Определить склонность к той или иной профессии помогут в библиотеке №7 во время беседы-диагностики «Маркетинг личности: формула успеха». А в библиотеке №8 проведут игру «Радуга профессий», которая будет построена по принципу известного телевизионного шоу «Своя игра». Сориентироваться в многообразии профессий помогут школьникам выставки «Все работы хороши» и «Найди свой путь», организованные в библиотеке №11.
«Парад профессий» подготовят сотрудники библиотеки №14 и Нижнетагильского колледжа имени Демидова. А в Центральной городской библиотеке для старшеклассников будут организованы мастер-классы от известных журналистов телевизионных и печатных городских изданий.
Подробная информация обо всех мероприятиях в таблице.
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